هذا ما قاله محمد بن يطو حول غيابه عن المنتخب الوطني (فيديو)

تحدث مهاجم نادي الوكرة القطري محمد بن يطو عن عدم نيله الفرصة مع المنتخب الوطني للتأكيد على إمكانياته، رغم تألقه مع الأندية التي لعب لها.

وقال بن يطو في حوار لقناة الكأس القطرية: ” تركت بصمة في كل النوادي التي لعبت لها، والحمد لله تألقت في كثير من الفترات”.

وأضاف: ” أكيد تعرضت للظام، عدم نيلي الفرصة اللازمة مع المنتخب الوطني، يحز في خاطري، واعتبر ذلك الشيء الذي ينقص في مسيرتي”.

وتابع: ” لعبت لدقائق فقط، ولم أنل فرصة كافية، وكنت أستحق تمثيل المنتخب الوطني”.