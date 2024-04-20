-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله محمد بن يطو حول غيابه عن المنتخب الوطني (فيديو)

عمر سلامي
  • 109
  • 0
هذا ما قاله محمد بن يطو حول غيابه عن المنتخب الوطني (فيديو)
أرشيف
محمد بن يطو

تحدث مهاجم نادي الوكرة القطري محمد بن يطو عن عدم نيله الفرصة مع المنتخب الوطني للتأكيد على إمكانياته، رغم تألقه مع الأندية التي لعب لها.

وقال بن يطو في حوار لقناة الكأس القطرية: ” تركت بصمة في كل النوادي التي لعبت لها، والحمد لله تألقت في كثير من الفترات”.

وأضاف: ” أكيد تعرضت للظام، عدم نيلي الفرصة اللازمة مع المنتخب الوطني، يحز في خاطري، واعتبر ذلك الشيء الذي ينقص في مسيرتي”.
وتابع: ” لعبت لدقائق فقط، ولم أنل فرصة كافية، وكنت أستحق تمثيل المنتخب الوطني”.

مقالات ذات صلة
محرز: نيل كأس إفريقيا 2019 أسعد لحظة في مشواري الرّياضي (الفيديو)

محرز: نيل كأس إفريقيا 2019 أسعد لحظة في مشواري الرّياضي (الفيديو)

اتحاد الكرة الهولندي يُصدر بيانا يهمّ “أنيس حاج موسى”

اتحاد الكرة الهولندي يُصدر بيانا يهمّ “أنيس حاج موسى”

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

آدم الوناس.. آخر المُستجدّات

آدم الوناس.. آخر المُستجدّات

بيتكوفيتش بنفس خطى حليلوزيتش.. وسيناريو سليماني وسوداني قد يتكرر

بيتكوفيتش بنفس خطى حليلوزيتش.. وسيناريو سليماني وسوداني قد يتكرر

محرز يقرر العودة إلى “الخضر” وسيكون حاضرا في تربص جوان المقبل

محرز يقرر العودة إلى “الخضر” وسيكون حاضرا في تربص جوان المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد