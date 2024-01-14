هذا ما قاله مدرب أنغولا عن مواجهة الجزائر
أكد مدرب منتخب أنغولا، بيدرو غونسالفيس، أنه يريد الفوز على منتخب الجزائر، مضيفا أن منتخبه سيلعب كل المباريات من أجل الانتصار.
وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لموقع “وين وين” القطري: “نلعب جميع مبارياتنا من أجل الفوز، هذه هي عقليتنا”.
وأضاف: “سنستمتع بخوض مباراة الجزائر، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، مع إثبات مهارتنا فوق أرضية الملعب”.
وتابع مدرب أنغولا: “المباراة ستكون صعبة، منتخب الجزائر واحد من المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا، إنه يملك أفضل اللاعبين في العالم، ويملك كذلك مدربا يتمتع بخبرة كبيرة وسنوات كثيرة في منصبه”.