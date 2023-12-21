هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة بعد التعادل مع فيوتشر المصري

عبّر مدرب اتحاد العاصمة، الإسباني خوان كارلوس غاريدو ، عن رضاه بالتعادل مع مضيفه مودرن فيوتشر، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كأس “الكاف”.

وقال غاريدو في تصريحات أبرزتها الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة: “جئنا بهدف تحقيق التأهل، وحققنا تعادلا مستحقا أمام فريق كنا ندرك من قبل أنه يملك إمكانات وخبرة ولاعبين ذوي مستوى جيد”.

وأضاف مدرب الاتحاد: “قدمنا أداء جيدا وخلقنا فرصا، خاصة في الشوط الأول، أهنئ اللاعبين على آدائهم خلال مباراة كانت تتطلب الكثير من التركيز في كل الخطوط”.

كما قال غاريدو في تصريحات له في الندوة الصحفية بعد اللقاء: “درسنا فيوتشر جيدا وعملنا على استغلال نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وأوقفنا بالفعل خطورة لاعبيه كما أننا صنعنا الفرص وكنا في الطريق لتحقيق الفوز”.

وتأهل اتحاد العاصمة إلى ربع نهائي كأس الكاف، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، في الصدارة، ويتنافس نادي فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني بـ7 نقاط، مع الهلال الليبي وسبور يونايتد على التأشيرة الثانية، حيث يحتل كل من الهلال وسبور يونايتد المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط، قبل جولتين على اختتام دور المجموعات.