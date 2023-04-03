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رياضة

هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن المنافس المقبل في كأس الكاف

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن المنافس المقبل في كأس الكاف
ح.م
عبد الحق بن شيخة

قال مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، أن الاتحاد فريق كبير، يحترم كل الأندية، و في نفس الوقت لا يخشى أي منافس في الدور المقبل من كأس الكاف.

وأضاف بن شيخة في تصريحات له بعد التأهل إلى ربع النهائي، عقب الفوز على الأخضر الليبي برباعية لهدف واحد: “حققنا التأهل والقادم أصعب، اتحاد العاصمة لديه تاريخه، وأي منافس له سيقرأ تاريخ هذا النادي”.

وتابع مدرب اتحاد العاصمة: “نحترم كل الفرق ولا نخشى أي ناد، ونحن جاهزون للمهمة المقبلة”.

وتقدم بن شيخة بالشكر لأنصار الفريق: “عملنا ما في وسعنا لتقديم مباراة تليق بمقام اتحاد العاصمة، الأنصار تنقلوا لمساندتنا وكانوا في الموعد، ونحن لم نخيبهم”.

وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي في المركز الثاني من مجموعته برصيد 11 نقطة، رفقة المتصدر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

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