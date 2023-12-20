هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة فيوتشر المصري

قال مدرب اتحاد العاصمة، خوان كارلوس غاريدو، إن تشكيلته جاهزة لأداء مباراة في المستوى، وحسم التأهل إلى الدور المقبل من كأس “الكاف”.

وأضاف غاريدو في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة: ” تنتظرنا مباراة صعبة أمام نادي فيوتشر، لكننا جاهزون من أجل حسم التأهل”.

وتابع مدرب الاتحاد: “تمكنا من تحقيق مشوار في المستوى لحد الآن، حيث حققنا ثلاث انتصارات لم تكون سهلة بالنظر إلى مستوى المنافسين”.

وختم غاريدو:”مباراة فيوتشر مهمة وهدفنا الأول هو التأكيد، وتحقيق التأهل خلال هذا المباراة، وندرك بأن سنجد صعوبات خلال اللقاء”.

ويواجه فريق اتحاد العاصمة مضيّفه نادي فيوتشر، أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من كأس “الكاف”.

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يخوض أولى تدريباته بالقاهرة تحسبا لمواجهة فيوتشر

وأجرى فريق اتحاد العاصمة، أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية له في القاهرة، تحسبا لمواجهة نادي فيوتشر المصري.

وتدرب فريق الاتحاد في ملحق ملعب “بيترو سبور”، بمشاركة كل التعداد المتنقل إلى مصر.

ويخوض الاتحاد بقيادة المدرب غاريدو، أمسية الثلاثاء آخر حصة تدريبية، تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة.

ووصلت بعثة الاتحاد سهرة الأحد إلى القاهرة، من أجل خوض لقاء الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإفريقي.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، متبوعا بنادي فيوتشر بـ6 نقاط، ويتواجد الهلال الليبي في المركز الثالث بـ3 نقاط، في حين يتذيل نادي سوبر سبور الجنوب إفريقي جدول ترتيب المجموعة من دون رصيد.