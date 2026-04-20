هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة الزمالك في النهائي

قال مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، إن نهائي كأس الكونفدرالية، لن يكون سهلا للفريقين.

وأكد مدرب “الاتحاد” السنغالي لامين ندياي، أن المباراة النهائية تربح ولا تلعب.

وأضاف: “النهائي لن يكون سهلا كذلك بالنسبة لهم، على كل حال سنحضر لمباراة الزمالك كما يجب، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بالجزائر، قبل التنقل لخوض لقاء الإياب..”.

من جهة أخرى تحدث المدرب ندياي عن التأهل المستحق لفريق اتحاد العاصمة، على حساب منافسه أولمبيك آسفي، وقال: ” حققنا تأهلا جد مستحق، رغم الظروف التي عرفها اللقاء، والتوقفات العديدة خلال المباراة، أفقدت لاعبينا تركيزهم نوعا ما، لكن المهم أننا حققنا هدفنا وهو التأهل”.

ويواجه اتحاد العاصمة نادي الزمالك المصري في نهائي كأس “الكاف”، حيث تلعب مباراة الذهاب بالجزائر يوم 9 ماي المقبل بداية من الساعة الخامسة بملعب 5 جويلية، وستلعب مباراة الإياب بالقاهرة يوم 16 ماي المقبل، في نفس التوقيت.