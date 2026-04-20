-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة الزمالك في النهائي

عمر سلامي
ح.م
مدرب اتحاد العاصمة لامين ندياي

قال مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، إن نهائي كأس الكونفدرالية، لن يكون سهلا للفريقين.

وأكد مدرب “الاتحاد” السنغالي لامين ندياي، أن المباراة النهائية تربح ولا تلعب.

وأضاف: “النهائي لن يكون سهلا كذلك بالنسبة لهم، على كل حال سنحضر لمباراة الزمالك كما يجب، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بالجزائر، قبل التنقل لخوض لقاء الإياب..”.

من جهة أخرى تحدث المدرب ندياي عن التأهل المستحق لفريق اتحاد العاصمة، على حساب منافسه أولمبيك آسفي، وقال: ” حققنا تأهلا جد مستحق، رغم الظروف التي عرفها اللقاء، والتوقفات العديدة خلال المباراة، أفقدت لاعبينا تركيزهم نوعا ما، لكن المهم أننا حققنا هدفنا وهو التأهل”.

ويواجه اتحاد العاصمة نادي الزمالك المصري في نهائي كأس “الكاف”، حيث تلعب مباراة الذهاب بالجزائر يوم 9 ماي المقبل بداية من الساعة الخامسة بملعب 5 جويلية، وستلعب مباراة الإياب بالقاهرة يوم 16 ماي المقبل، في نفس التوقيت.

مقالات ذات صلة
آيت نوري و”السيتي” وأمسية روائح اللّقب الإنجليزي

آيت نوري و”السيتي” وأمسية روائح اللّقب الإنجليزي

بالفيديو.. “الكاف” تشيد بأداء الحارس أسامة بن بوط

بالفيديو.. “الكاف” تشيد بأداء الحارس أسامة بن بوط

كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

90 مليون أورو لِانتداب مازة

90 مليون أورو لِانتداب مازة

صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

انهيار كامل لجزائريي الدوري الألماني وأنديتهم

انهيار كامل لجزائريي الدوري الألماني وأنديتهم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد