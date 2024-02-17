هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري بعد التعادل مع شباب بلوزداد

أكد مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أن مباراة بلوزداد كانت صعبة، مضيفا أن التعادل نتيجة مرضية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “فريقنا يفتقد الجاهزية ونسق المباريات، وهو أمر يجعلنا راضين عن نقطة التعادل اليوم”.

وأضاف “المباراة كانت صعبة، وعانينا من افتقادنا لنسق المباريات عكس شباب بلوزداد، الذي كان يشارك في الدوري، وهو فريق يستحق الاحترام”.

وعن المنافس، قال مدرب الأهلي: “شباب بلوزداد فريق جيد جيدا يقدم كرة راقية، وأظهر اليوم أنه قوي مثلما كنت أتوقع قبل اللقاء، لذلك أنا راض عن نقطة التعادل”.

“حققنا نقطة إيجابية.. وعلينا الفوز أمام ميدياما😮”.. مؤتمر مارسيل كولر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا🦅#جمهور_التالتة pic.twitter.com/qxNmJhURLD — Mohamed Ragab 🇪🇬 (@Mohammed492002) February 16, 2024

أما عن هدف الأهلي بعد التعادل مع بلوزداد، أكد كولر: “يتبقى مباراتين في المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز فيهما لتصدر المجموعة والتأهل، أمامنا مباراة صعبة الأسبوع المقبل أمام ميدياما وسنعمل على تجهيز اللاعبين ثم نستعد بعد ذلك للقاء الجولة الأخيرة لتحقيق الفوز للتأهل كمتصدر عن المجموعة”.

وانتهى اللقاء المتأخر عن الجولة الرابطة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والذي جمع بين شباب بلوزداد وألاهلي المصري بالتعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، ويانغ أفريكانز التنزاني، ونقطتين عن ميدياما الغاني، الذي يحتل المركز الرابع.