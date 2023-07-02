هذا ما قاله مدرب الأولمبي الجزائري قبل مواجهة عمان

أكد مدرب المنتخب الأولمبي الجزائري رشيد آيت محمد، أن تشكيلته جاهزة من أجل دخول منافسة الألعاب العربية بقوة، وتشريف الألوان الوطنية.

وأضاف أيت محمد خلال الندوة التي تسبق المباراة الأولى أمام منتخب عمان، أن الدورة ستكون فرصة للاعبين الذين تم استدعاؤهم لإثبات أحقيتهم في الدفاع عن تواجدهم بالمنتخب.

وعن التحضيرات للمنافسة العربية، قال مدرب المنتخب الأولمبي، أن التشكيلة الفريق خضعت لتربص تقييمي حيث عمل الطاقم الفني على انتقاء العناصر اللازمة التي يحتاجها المنتخب لتحقيق أهدافه في هذه الدورة.

ويستهل الأولمبي الجزائري مشواره في منافسة الألعاب العربية، سهرة الأحد، بمواجهة المنتخب الأولمبي لعمان بملعب 19 ماي بعنابة، بداية من الساعة التاسعة.