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رياضة

هذا ما قاله مدرب الأولمبي الجزائري قبل مواجهة السعودية

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الأولمبي الجزائري قبل مواجهة السعودية
أرشيف
المدرب رشيد أيت محمد

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رشيد أيت محمد، أن تشكيلته ستعمل ما في وسعها من أجل تحقيق الفوز في نصف النهائي.

وقال أيت محمد في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة نصف النهائي أمام السعودية: ” الهدف تحقيق الفوز وحجز مكانة على منصة التتويج”.
وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي: “المنتخب السعودي، منافس قوي ويملك لاعبين في المستوى”.

وأكد أيت محمد أن اللاعبين أبانوا على إمكانياتهم في المباريات السابقة، وكسبوا الثقة اللازمة”.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي أنه الحضور الجماهيري والدعم الذي يقدمه سيساعد اللاعبين كثيرا.

أما عن توقيت المباراة، المبرمجة على الساعة الخامسة ونصف مساء، قال المدرب أيت محمد: “اللاعبون مطالبون بتسيير مجهوداتهم خلال المباراة، وهم معتادون على اللعب في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة”.

ويواجه المنتخب الأولمبي الجزائري نظيره السعودي، أمسية الثلاثاء، بداية من الخامسة ونصف بملعب 19 ماي عنابة، لحساب نصف نهائي الألعاب العربية الجارية بالجزائر.

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