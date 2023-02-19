هذا ما قاله مدرب الترجي عن حظوظ بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم

أكد مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول بعد الفوز على شباب بلوزداد، أن الخبرة لعبت دوارا كبيرا في حسم المواجهة القوية، وأضاف أن الشباب سيقلق الأندية الإفريقية الكبيرة.

وقال معلول في الندوة الصحفية، عقب المباراة: “عامل الخبرة كان مهما جدا في هذا النوع من المباريات، لقد درسنا الخصم جيدا، وقمنا بفرض مراقبة فردية على لاعبي وسط شباب بلوزداد لأنهم نقطة قوة الفريق، كما قمنا بتضييق المساحات وهذا ما حد من خطورتهم”.

وأضاف مدرب الترجي: “كانت مباراة قوية للغاية، وأمام فريق تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، لكننا عرفنا كيف نمتص حرارة لاعبيه”.

وتابع: ” بلوزداد لم يفاجئني بمردوده لأنني تابعته في الدوري الجزائري، ورغم هذا الفوز، إلا أن فريقنا ليس مرشحا للتتويج باللقب، لكنني متأكد أن بلوزداد سوف يكون في ربع النهائي على الأقل، وسيقلق الفرق الكبيرة في إفريقيا”.

وفاز الترجي على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، سهرة السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.