هذا ما قاله مدرب الجيش الملكي المغربي عن مواجهة اتحاد العاصمة

قال مدرب الجيش الملكي المغربي، فيرناندو دا كروز، أن فريقه قادر على تعويض خسارة لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة، والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس الكاف.

وأضاف مدرب الجيش الملكي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: “المنافس يجيد التحولات الهجومية، ويستغل الكرات الثابتة، علينا المخاطرة مع الاحتفاظ بالتوازن حتى لا نتلقى أهداف، والعودة في النتيجة للتأهل”.

وتابع مدرب الجيش الملكي: “نحن متفائلون، برفع التحدي والتأهل إلى الدور المقبل”.

وعن الجانب البدني لفريقه، قال دا كروز: “ليس لدينا مشكل من الجانب البدني، ولم أشعر بوجود هذا المشكل في المباريات التي لعبناها”.

وتحدث مدرب الجيش الملكي عن اللاعب رضا سليم، الذي يغيب عن لقاء الأحد، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب: “سليم لاعب مهم في المنظومة، قام بخطأ ندم عليه، وأنا تحدثت معه شخصيا، وعبرت له عن عدم رضاي، لم يكن مطالبا بذلك الفعل”.

وأضاف: “إذا أراد التطور عليه أن يعلم كيفية تسيير عواطفه، وعليه معرفة أن المباريات في بعض الأحيان لا تسير كما يحب”.

ويستقبل الجيش الملكي، سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة، اتحاد العاصمة، في إياب ربع نهائي كأس الكاف، وكانت مباراة الذهاب، انتهت بثنائية نظيفة لصالح ممثل الجزائر.