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هذا ما قاله مدرب الرجاء المغربي عن مواجهة شباب بلوزداد

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الرجاء المغربي عن مواجهة شباب بلوزداد
ح.م
جوزيف زينباور

قال مدرب الرجاء المغربي جوزيف زينباور ، إن مباراة شباب بلوزداد ستكون صعبة، مضيفا أن الإرهاق سيكون الخصم الأول في المواجهة.
وأضاف مدرب الرجاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “الرجاء وقع على موسم شاق، و اللاعبون لم يستفيدوا من الراحة، لذلك الإرهاق سيكون خصمنا الأول أمام شباب بلوزداد”.
وتابع: “رغم ذلك أتمنى أن نقدم أداء ونحقق بداية جيدة في المنافسة.. لدينا لاعبون في أفضل مستوى الآن وهناك آخرون جدد، نسعى لخلق أيضا الانسجام في المجموعة من خلال البطولة العربية”.

ويواجه الرجاء المغربي، فريق شباب بلوزداد، هذا الجمعة بداية من الساعة الثانية زوالا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

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