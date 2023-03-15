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رياضة

هذا ما قاله مدرب الساورة عن مواجهة الكويت الكويتي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الساورة عن مواجهة الكويت الكويتي
ح.م
مصطفى جاليت

أكد مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليت أن مواجهة الكويت الكويتي، في مستهل مشوار فريقه في منافسة البطولة العربية للأندية، ستكون صعبة.

وقال جاليت، في الندوة الصحفية، التي تسبق المباراة المرتقبة الأربعاء، بداية من الرابعة ونصف عصرا: “فريق الكويت من أبرز الفرق الخليجية ويتصدر الدوري الكويتي، ويضم العديد من الدوليين، وهو ما يجعل المواجهة صعبة على أرضه وبين جمهوره”.

وقال مصطفى جاليت، أن فريق شبيبة الساورة يطمح للذهاب بعيدا في المنافسة العربية .

وأضاف: “سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الذهاب، ثم نفكر في المباريات المقبلة”.

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