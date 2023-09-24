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رياضة

هذا ما قاله مدرب الفتح الرباطي بعد التعادل مع اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الفتح الرباطي بعد التعادل مع اتحاد العاصمة
ح.م
لقطةمن مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة والفتح الرباطي

قال مدرب الفتح الرباطي، جمال السلامي، بعد التعادل بهدف لمثله مع اتحاد العاصمة، إن فريقه واجه منافسا صعبا.

وأكد السلامي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: ” تلقينا هدفا في توقيت صعب، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، كما أن التغييرات التي قمت بها أسفرت عن تغيير كبير في الأداء، تمكنا من تعديل النتيجة وبحثنا عن إضافة أهداف أخرى، لكن النتيجة تبقى جيدة، لأننا كنا متأخرين أمام فريق صعب”.

وأضاف مدرب الفتح: “لا يزال لدينا شوط ثان في الجزائر، لعبنا هذه المباراة وأخذنا تجربة وعرفنا الخصم أكثر، وسيكون اللاعبون أكثر تحررا في الإياب، سنضع الإستراتيجية التي سنلعب بها، لأن حظوظنا لا تزال قائمة”.

وتلعب مباراة الإياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف، بين اتحاد العاصمة والفتح المغربي في الفاتح من أكتوبر المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران.

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