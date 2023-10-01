هذا ما قاله مدرب الفتح المغربي عن مواجهة الإياب أمام “سوسطارة”

قال مدرب الفتح الرباطي المغربي، جمال السلامي، أن نتيجة لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة غير مخيّبة، مضيفا أن فريقه سيدافع بكل قوة على حظوظه في مباراة الإياب.

وأضاف مدرب الفتح: “سنخوض المباراة بثقة كبيرة لأن الضغط سيكون أكثر على اتحاد العاصمة”.

وتابع جمال السلامي، في تصريحاته لجريدة “المنتخب المغربية”: “سنخوض المباراة بكل حماس، وأشعر أن اللاعبين لا يشكون من أي ضغط قبل المباراة”.

وختم مدرب الفتح: “نكن كل الاحترام للمدرب بن شيخة، تواجهنا في عدة مناسبات، إنه مدرب محترم وهو بطل إفريقيا واشتغل طويلا في المغرب، وتجمعنا به علاقة جيدة، وكل واحد منا سيعتمد على إمكانياته للفوز”.

ويستقبل اتحاد العاصمة، نادي الفتح الرباطي، سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميلود هدفي، في مباراة لحسم تأشيرة المرور إلى دور مجموعات “الكاف”، وكان لقاء الذهاب في المغرب انتهى على نتيجة التعادل بهدف لمثله.