هذا ما قاله مدرب المريخ السوداني عن الهزيمة أمام بلوزداد
أكد مدرب المريخ السوداني، البرازيلي هيرون ريكاردو، أن فريقه قدم أمام شباب بلوزداد أسوأ مباراة له في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وقال ريكاردو، في الندوة الصحفية عقب اللقاء: “قدمنا مباراة سيئة أمام شباب بلوزداد، وهي الأسوأ لنا في دور المجموعات، لقد افتقدنا التواصل بين خطوط الفريق، ولم نصنع فرصا كافية”.
وعن الفوز الذي حققه شباب بلوزداد، قال ريكاردو: “شباب بلوزداد لعب مباراة جيدة واستحق الفوز، وعلينا التفكير في المواجهات المقبلة”.
وعلّق مدرب المريخ على الفوز الذي حققه الزمالك أمام الترجي التونسي، قائلا: “فوز الزمالك على الترجي أعاد ترتيب المجموعة وفتح حسابات التأهل أكثر، لابد لنا من الفوز على الترجي التونسي في الجولة المقبلة، من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل”.