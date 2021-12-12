هذا ما قاله مدرب المغرب بعد الإقصاء أمام الجزائر

قال مدرب المنتخب المغربي المحلي، حسين عموتة، عقب الإقصاء في ربع نهائي كأس العرب أمام الجزائر، أن لاعبيه لم يقدموا ما كان مطلوبا منهم .

وأضاف عموتة في تصريحات له عقب مواجهة الجزائر: “ربما لم يكن استعدادنا الذهني والنفسي في المستوى، لذلك فإننا لعبنا بنصف إمكاناتنا ولم نقدم ذلك المردود، الذي كنا نتوقعه”.

وأكد مدرب المنتخب المغربي للمحليين أن التركيز كان ناقصا لدى لاعبيه، خاصة في المرحلة الأولى من المباراة، وقال في هذا السياق: “مع الأسف لم يكن هناك تركيز من اللاعبين، لذلك علينا أن نعمل أكثر من أجل تحسين عدة أمور”.

وفي الأخير، هنأ عموتة المنتخب الجزائري على تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب.