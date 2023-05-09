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رياضة

هذا ما قاله مدرب المغرب عن مواجهة المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب المغرب عن مواجهة المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة
أرشيف
سعيد شيبا

قال مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن مواجهة المنتخب الجزائري في ربع نهائي الكان، ستكون مختلفة تماما عن نهائي البطولة العربية.
وأضاف شيبا في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: “حضرنا بنفس الجدية لمباراة الجزائر، مقارنة مع اللقاءات السابقة، وكان لدينا الوقت الكافي للتحضير الجيد، ونحن مطالبون بتأكيد المستوى والتنظيم الذي قدمناه سواء في التصفيات أو في دور المجموعات”.

وعن أوجه الاختلاف بين المباراة التي تجمع بين المنتخبين الأربعاء، ولقاء المنتخبين في نهائي كأس العرب، قال مدرب المنتخب المغربي: “هناك اختلاف كبير، في نوع البطولة، وتكوين الفريقين، المباراة ستكون بمعطيات جديدة، بالإضافة إلى مدى جاهزية المنتخبين”.

وأضاف شيبا: “المباراة ليست ثأرية، والبطولة كلها تدخل في إطار تكوين اللاعبين، والهدف الأسمى هو المشاركة في المونديال و الاحتكاك بالمستوى العالي، والمباراة ستحدد وفق جاهزية كل منتخب”.

وتابع: “منتخب البلد المضيف، سيكون أمام حتمية الفوز، وجماهيره تنتظر منه دائما مستوى أفضل، ومن جهتنا لا نعاني من أي ضغوطات..وصلنا إلى هذه المرحلة عن جدارة، وتواجد الجمهور بقوة عامل محفز، وليس لدينا مشكل من هذا الجانب”.

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