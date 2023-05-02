هذا ما قاله مدرب المغرب لأقل من 17 سنة قبل مواجهة نيجيريا

قال مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن منتخب نيجيريا منافس قوي ومتطور من الناحية الفنية، مؤكدا على ضرورة تأكيد الفوز المحقق في الجولة الأولى والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف شيبا: “مباراة نيجيريا ستكون صعبة، كما كان عليه الحال في المباراة الأولى، ومثلما سيكون عليه الحال في المباريات المقبلة، وهذه مباراة التأكيد والتأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع: “منتخب نيجيريا قوي ومتطور من الناحية الفنية، وسنسعى لتحقيق فوز آخر يخدمنا في هذه البطولة.. التسابق مع نيجيريا على صدارة المجموعة يعطي للمباراة طابعا خاصا، والفريق الذي يركز أكثر هو الذي سيتحكم خلال اللقاء.

وعن المنتخبات المرشحة للتأهل إلى المونديال، قال مدرب المنتخب المغربي: “الصراع سيكون قويا على بطاقات التأهل إلى كأس العالم، خاصة في ظل وجود منتخبات قوية مثل السنغال ومالي ونيجيريا وجنوب إفريقيا”.

وأضاف: “الفريق الذي سيكون أكثر تركيزا هو الذي سيفوز باللقب، لكن لحد الآن كل الحظوظ تقريبا متساوية بين المنتخبات”.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية رفقة نيجيريا برصيد 3 نقاط.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري الأربعاء بداية من الخامسة مساء، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا، زامبيا على الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية.