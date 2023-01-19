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رياضة

هذا ما قاله مدرب المنتخب السوداني للمحليين عن غياب المغرب

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب المنتخب السوداني للمحليين عن غياب المغرب
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برهان تيا مدرب المنتخب السوداني للمحليين

أكد مدرب المنتخب السوداني للمحليين، برهان تيا، أن إعفائهم من الجولة الأولى، بسبب غياب المغرب، خدمهم، وسمح لهم بالتحضير في أريحية، والاستفادة من مباراة غانا ومدغشقر.

وقال مدرب المنتخب السوداني للمحليين، عن غياب منتخب المغرب، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة غانا، المبرمجة بملعب حملاوي، سهرة الخميس: ” أعتقد أن الحظ كان إلى جانبنا بعد إعفاءنا من خوض المباراة الأولى”.

وأضاف: “استفدنا من مشاهدة مباراة غانا ومدغشقر، ووقفنا بشكل عام على إمكانيات المنتخبين”.

وتابع المدرب تيا: “باشرنا تحضيراتنا للبطولة في تونس، قبل أن ننهيها في قسنطينة، حيث استفدنا من التحاق 7 لاعبين مهمين من ناديي الهلال والمريخ، بعد أن غابوا عن المعسكر المقام في تونس”.

وعن مواجهة غانا، قال مدرب المنتخب السوداني للمحليين: “نحترم غانا كمنتخب كبير، ولا يعني أننا متخوفين من المباراة، وأعتقد أننا يجب أن نكون واثقين من أنفسنا، وسنخرج بنتيجة إيجابية”.

ويستهل منتخب السودان للمحليين مشاركة في شان الجزائر، بمواجهة غانا، لحساب المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب مدغشقر على غانا في الجولة الأولى، للمجموعة الثالثة، بهدفين مقابل هدف واحد.

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