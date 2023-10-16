هذا ما قاله مدرب المنتخب المصري عن مواجهة الجزائر

أكد مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا أن المواجهة الودية أمام الجزائر ستكون صعبة ومفيدة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “منتخب الجزائر يمتلك عناصر جيدة ويلعب كرة قدم مختلفة ويستطيع خلق المشاكل لنا، وكل ذلك يمنحنا الخبرات للظهور بشكل جيد”.

وأضاف: “مباراة الجزائر مهمة جدا، ونعلم أنها ستكون صعبة لكن هدفنا تحقيق الفوز.. وكل مباراة نلعبها نحدد هدفنا، وسنواجه منتخبا لديه عناصر قوية تلعب في بطولات مختلفة”.

وتابع: “منتخب مصر لديه شخصية وأسلوب يخوض به المباريات، لسنا الفريق الذي يعتمد على الأسلوب الدفاعي، لكن نسعى أن نكون مسيطرين ونخلق الفرص، وهدفنا الفوز بكل مباراة نلعبها”.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري وديا، أمسية الاثنين بداية من الخامسة بتوقيت الجزائر، بالإمارت في إطار التحضير لتصفيات المونديال و”كان” كوت ديفوار.