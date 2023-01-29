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رياضة

هذا ما قاله مدرب النيجر عن مواجهة “الخضر” في نصف النهائي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب النيجر عن مواجهة “الخضر” في نصف النهائي
ح.م
مدرب منتخب النيجر هارونا دولا

قال مدرب منتخب النيجر هارونا دولا، أن مواجهة الجزائر في نصف نهائي الشان ستكون صعبة، بالنظر إلى المنافس وضغط الجماهير.

وأكد مدرب النيجر في ندوة صحفية عقب التأهل على حساب غانا، في ربع النهائي: ” المباراة قد تكون مفتوحة، وسنواصل الاعتماد على طريقتنا في اللعب، والأحسن على الميدان سيمر إلى النهائي”.

وتحدث مدرب النيجر عن ضغط الجماهير الجزائرية على لاعبيه خلال المباراة، وقال في هذا السياق: ” رغم تعودنا في النيجر على اللعب أمام جمهور غفير، إلا أن المهمة ستكون صعبة أمام منتخب البلد المنظم، المدعم بـ40 ألف من أنصاره، لذلك سأنصح اللاعبين بعدم الاهتمام بالجمهور والتركيز أكثر على الميدان”.

وأثنى مدرب النيجر على لاعبيه، عقب التأهل إلى نصف النهائي، وقال: اللاعبون بصدد كتابة التاريخ، حيث لم يسبق لمنتخب النيجر وأن بلغ نصف النهائي من قبل”.

ويواجه المنتخب الجزائري للمحليينن منتخب النيجر هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب ميلود هدفي، في نصف نهائي الشان.

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