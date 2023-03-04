هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي بعد الفوز على فيتا كلوب

وصف مدرب الوداد المغربي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الانتصار المحقق أمام فيتا كلوب الكونغولي في اللقاء المتأخر، بالأهم في مشوار الفريق بالمجموعة الأولى، من دوري أبطال إفريقيا.

وقال غاريدو، خلال ندوة صحفية عقب المباراة: “هذا الانتصار الأهم بالنسبة لنا، لأنه منحنا الصدارة التي تجعل تأهلنا بين أقدام لاعبينا، وليس بانتظار هدايا الآخرين”.

وأضاف: “واجهنا فريقا منظما ويملك شخصية إفريقية، وكان علينا ضغط كبير، والأهم تحقق، وهو الفوز الذي أراه بمثابة الأكسجين، الذي جعلنا نتنفس بشكل أفضل”.

وتابع: “الشيء الأهم بالنسبة للفرق الكبيرة مثل الوداد هو الجانب الذهني، للحفاظ على التركيز على المباريات والمنافسة، علينا أن نحافظ على الهدوء، لأنه تنتظرنا مباريات أخرى”.

ويتصدر الوداد البيضاوي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن شبيبة القبائل وبيترو أتليتيكو، في حين يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بثلاث نقاط.