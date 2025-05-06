هذا ما قاله مدرب برشلونة عن مباراة الإياب أمام إنتر

قال مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، إنه يريد من فريقه أن يستمتع بما يقدمه في المباراة، وأن يجعل جمهور النادي فخوراً.

وشدّد فليك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إنتر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، على أهمية الدفاع أمام الكرات الثابتة وتضييق المساحات”.

وأضاف مدرب برشلونة أن إنتر فريق قوي ويمتلك العديد من اللاعبين الرائع الذين يعرفون كيف يستغلون الفرص.

وعن مشاركة المهاجم ليفاندوفسكي، قال فليك إن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة من مقاعد البدلاء.

أما عن مستوى لامين يامال في مباراة الذهاب، قال فليك: “إنه لاعب رائع، ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق، ما قدمه أمام إنتر أعادنا إلى أجواء المباراة مرة أخرى، ولكن لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في الفريق أيضًا”.

وعن الإصابات في الخط الخلفي للفريق، أضاف مدرب برشلونة: “لا يمكننا تغيير شيء، أنا لست سعيدًا بالطبع لكن لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في تلك المراكز، هناك جيرارد مارتن، وأراوخو، سيكون قادرين على شغل تلك المراكز وتعويض غياب بالدي، وكوندي”.

ويستضيف إنتر ميلان نادي برشلونة أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في إسبانيا بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.