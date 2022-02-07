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رياضة

هذا ما قاله مدرب بريست عن أداء بلايلي أمام رين

سليم.ع
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هذا ما قاله مدرب بريست عن أداء بلايلي أمام رين

تحدث مدرب نادي بريست ميشال دير زكاريان عن أداء الدولي الجزائري يوسف بلايلي في أول ظهور له، مع ناديه الجديد، بمناسبة لقاء رين..

وقال المدرب زكاريان في تصريحات، أوردتها الصفحة الرسمية للنادي الفرنسي على “تويتر”: “من الصعب تقييم بلايلي، أو الحكم عليه في هذه المباراة”.

وأضاف مدرب بريست خلال الندوة الصحفية التي تلت لقاء رين: “سنعمل على وضع بلايلي في أحسن الظروف”.

وعلّق المدرب زكاريان على الهزيمة التي تلقاها ناديه أمام رين بثنائية نظيفة، وقال: “إفتقدنا إلى الإندفاع واللعب بحرارة في المباراة، ولم نكن حاضرين في الصراعات الثنائية”.

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