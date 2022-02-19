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رياضة

هذا ما قاله مدرب بريست عن بلايلي قبل مواجهة ريمس

سليم.ع
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هذا ما قاله مدرب بريست عن بلايلي قبل مواجهة ريمس

أثنى مد رب نادي بريست، ميشيل زاكاريان، على إمكانات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في لقاء الجولة الماضية أمام نادي تروا..
وقال مدرب بريست في ندوة صحفية، نشطها الجمعة، قبل مباراة ستاد ريمس المرتقبة هذا الأحد: ” يوسف ينتقل بطريقة جيدة بين الخطوط، وله نظرة جيدة للعب داخل أرضية الميدان، وهذا مهم كثيرا بالنسبة لنا”.
ويستعد يوسف بلايلي ليبصم على ثالث مشاركة له مع ناديه بريست، الأحد، بمناسبة مباراة ستاد ريمس، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، وهي المواجهة التي قال عنها المدرب زاكاريان أنها ستكون فرصة للتأكيد.

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