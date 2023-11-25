هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد الفوز على يانغ أفريكانز

ثمن مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، الفوز المحقق أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا، بعد المباراة: “لعبنا مباراة قوية أمام منافس قوي، وكان من المهم جدا المحافظة على النقاط الثلاث في ملعبنا”.

وأضاف باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، على موقع “فايسبوك”: “سنحافظ على نفس فلسفة اللعب، و مع مرور الوقت سيتحسن أداء الفريق أكثر”.

وتابع: “أشكر الأنصار على الدعم القوي الذي قدموه للتشكيلة طيلة أطوار المباراة “.

واستهل شباب بلوزداد مشواره في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بفوز ثمين أمام يانغ أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية سهرة الجمعة.

وسجل أهداف “الشباب” كل من بن غيث في د10، وعبد الرحمان مزيان في د 45+2، والبديل لمين جالو في د 90+4.

وتلعب المباراة الثانية عن المجموعة الرابعة، سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة، وتجمع بين الأهلي المصري وضيفه ميدياما الغاتني، بملعب القاهرة الدولي.