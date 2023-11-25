-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 10 ولايات
رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد الفوز على يانغ أفريكانز

عمر سلامي
  • 418
  • 0
هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد الفوز على يانغ أفريكانز
ح.م
البرازيلي باكيتا

ثمن مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، الفوز المحقق أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا، بعد المباراة: “لعبنا مباراة قوية أمام منافس قوي، وكان من المهم جدا المحافظة على النقاط الثلاث في ملعبنا”.

وأضاف باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، على موقع “فايسبوك”: “سنحافظ على نفس فلسفة اللعب، و مع مرور الوقت سيتحسن أداء الفريق أكثر”.

وتابع: “أشكر الأنصار على الدعم القوي الذي قدموه للتشكيلة طيلة أطوار المباراة “.

واستهل شباب بلوزداد مشواره في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بفوز ثمين أمام يانغ أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية سهرة الجمعة.

وسجل أهداف “الشباب” كل من بن غيث في د10، وعبد الرحمان مزيان في د 45+2، والبديل لمين جالو في د 90+4.

وتلعب المباراة الثانية عن المجموعة الرابعة، سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة، وتجمع بين الأهلي المصري وضيفه ميدياما الغاتني، بملعب القاهرة الدولي.

مقالات ذات صلة
نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات

نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات

رفع عدد المشاركين في “الكان” إلى 27 لاعبا أراح بلماضي واللاعبين

رفع عدد المشاركين في “الكان” إلى 27 لاعبا أراح بلماضي واللاعبين

البطولة العربية للدراجات.. الجزائر تحصد تسع ميداليات في اليوم الأول من المنافسة

البطولة العربية للدراجات.. الجزائر تحصد تسع ميداليات في اليوم الأول من المنافسة

“الجزائر المرشح الأبرز لبلوغ المونديال.. إلاّ إذا”

“الجزائر المرشح الأبرز لبلوغ المونديال.. إلاّ إذا”

محرز في ساحة الكبار

محرز في ساحة الكبار

قبل ماندي وسليماني.. حالات أخرى لِخروج مُبكّر للاعبي “الخضر”

قبل ماندي وسليماني.. حالات أخرى لِخروج مُبكّر للاعبي “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد