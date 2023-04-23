هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز

أكد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، أن فريقه واجه منافسا كان الأقوى خلال المواجهة، مضيفا أن الشباب سيعمل على الظهور بوجه مغاير في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

وقال الكوكي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف لصالح صن داونز: واجهنا منافسا قويا كان أقوى منا بالفعل”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: “منظومتنا الدفاعية لم تكن في المستوى، وارتكبنا أخطاء كثيرة أمام منافس قوي هجوميا”.

وتابع: “غياب مريزيق، وعدم الجاهزية الكاملة لزكرياء دراوي، أثر علينا، وحاولنا العمل على تحقيق التوازن قدر المستطاع خلال المباراة”.

ومن جهة أخرة قال الكوكي أن تلقي الهدف في وقت مبكر أثر كثيرا على اللاعبين: “الهدف الأول أثر علينا، كما أن تلقي الهدف الثالث الذي تلقيناه بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، أثر كثيرا على اللاعبين”.

ودافع الكوكي عن خياراته وكذا الانتقادات التي تعرض لها: “أنا متعود على الضغط، والأرقام التي حققها شباب بلوزداد هذا الموسم تتحدث عن نفسها”.

وختم: “سنتنقل إلى جنوب إفريقيا من أجل إظهار وجه مغاير، رغم أن المهمة ستكون صعبة جدا”.