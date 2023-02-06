هذا ما قاله مدرب بلوزداد بعد خسارة اللّقب الإفريقي

يشدّ فريق شباب بلوزداد هذا الثلاثاء الرّحال جوّا نحو مصر، تأهّبا لِمواجهة المُضيّف نادي الزمالك.

وتندرج هذه المباراة المُبرمجة الجمعة المقبلة، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة تحكيم من السنيغال. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي الترجي التونسي والمريخ السوداني.

وخاض رجال المدرب نبيل الكوكي، الإثنين، آخر حصّة تدريبية قبيل السفرية المُشار إليها أعلاه. وقد استفاد من لاعبيه الذين شاركوا في “شان” 2023، وعددهم تسعة عناصر.

وكان المدرب الكوكي قد أشرف على تربّص لِشباب بلوزداد بِتونس شهر جانفي الماضي، وحينها جلب اللاعبين الذين لم يُشاركوا في البطولة الإفريقية بِالجزائر.

وقال نبيل الكوكي في تصريحات صحفية إن لاعبيه محترفين، ولن يتأثّروا بِخسارة نهائي “الشان”. أمّا بِخصوص مسألة الاسترجاع، فأشار إلى وجوع الوسائل الخاصّة بها (المُعدّات)، فضلا عن البدائل (لاعبين آخرين يشغلون المراكز ذاتها).

وشجّع نبيل الكوكي المدافع مختار بلخيثر وزملاءه، وقال لهم إن المجال الكروي لا يقتصر على منافسة وحيدة، وإن التحدّيات كثيرة، أبرزها رابطة أبطال إفريقيا لِهذا الموسم، وأيضا التنافس لِحجز مقعد في صفوف أكابر المنتخب الوطني الجزائري.