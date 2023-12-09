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رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن التعادل مع الأهلي المصري

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن التعادل مع الأهلي المصري
ح.م
المدرب ماركوس باكيتا

أكد مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي، وأن التعادل يعد نتيجة إيجابية.

وأبرزت الصفحة الرسمية للشباب بلوزداد، تصريحات المدرب باكيتا، بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث قال: “لعبنا لقاء جيدا على العموم، بانضباط تكتيكي كبير”.

وأضاف المدرب باكيتا: “كانت لدينا العديد من الفرص في الشوط الثاني والأرضية الزلجة أعاقتنا كثيرا”.

وتابع: “ضيّعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني واستحوذنا كثيرا على الكرة، وأظن أن التعادل نتيجة إيجابية خاصة أمام الأهلي”.

وختم المدرب البرازيلي: “حافظنا على كل الحظوظ والفارق في المجموعة متقارب بين أندية المجموعة”.

ويحتل الأهلي المصري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، متبوعا بشباب بلوزداد في المركز الثاني بـ4 نقاط،ويحتل نادي ميدياما الغاني المركز الثالث بنفسالرصيد، فيما يتواجد نادي يانغ أفريكانز في المركز الأخير بنقطتين.

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