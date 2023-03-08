-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الفوز المحقق والمباراة المقبلة أمام الزمالك

عمر سلامي
  • 1113
  • 0
هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الفوز المحقق والمباراة المقبلة أمام الزمالك
ح.م
نبيل الكوكي

أكد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، أن الفريق حقق فوزا ثمينا على المريخ السوداني في مباراة هامة، مضيفا أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك المصري ستكون مصيرية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

وقال الكوكي في ندوة صحفية، عقب فوز شباب بلوزداد بهدف دون رد، على المريخ السوداني، في الجولة الرابعة: “خلقنا العديد من الفرص، وضيّعنا أهداف محققة، والحمد لله لم ندفع ثمن ذلك، ولم يتكرر سيناريو مباراة الترجي التونسي”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد متحدثا عن نقص الفعالية الهجومية: “لا زلنا نعاني من هذا المشكل، لم ندعم هذا الخط في الميركاتو، ولكن لدينا لاعبين في المستوى، على غرار بلخير وامبا وإيوالا، وسنعمل على هذا الجانب لنكون أفضل في المباريات المقبلة”.

وتابع الكوكي: ” سنتحسن أكثر مع مرور المباريات، والمواجهة المقبلة أمام الزمالك لن تكون سهلة، وينبغي أن نحضّر لها جيدا من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، ثم نرى كيف ستكون الوضعية في ترتيب المجموعة، وسبق أن صرحت بأن التأهل في مجموعتنا قد يحسم في الجولة الأخيرة”.

واستعاد فريق شباب بلوزداد مركز الوصافة في المجموعة الرابعةن برصيد 6 نقاط عقب فوزه على المريخ السوداني بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة.

وتجمد رصيد الترجي التونسي عند النقطة التاسعة، عقب الهزيمة أمام الزمالك المصري بثلاثية مقابل هدف واحد، ليحتل بذلك الزمالك المركز الثالث، بـ4 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد المريخ السوداني في المركز الرابع.

مقالات ذات صلة
راموس ساخطا: “باريس اللّقيطة التي أنجبتها العاهرة فرنسا”

راموس ساخطا: “باريس اللّقيطة التي أنجبتها العاهرة فرنسا”

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

موعد تدشين الملعب العالمي بِتيزي وزو اقترب

موعد تدشين الملعب العالمي بِتيزي وزو اقترب

تصوير مقابلات البطولة بِالهاتف المحمول من المدرجات ممنوع

تصوير مقابلات البطولة بِالهاتف المحمول من المدرجات ممنوع

بن ناصر كان يحلم بِارتداء قميص الأسطورة “باريزي”

بن ناصر كان يحلم بِارتداء قميص الأسطورة “باريزي”

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد