هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الفوز المحقق والمباراة المقبلة أمام الزمالك

أكد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، أن الفريق حقق فوزا ثمينا على المريخ السوداني في مباراة هامة، مضيفا أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك المصري ستكون مصيرية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

وقال الكوكي في ندوة صحفية، عقب فوز شباب بلوزداد بهدف دون رد، على المريخ السوداني، في الجولة الرابعة: “خلقنا العديد من الفرص، وضيّعنا أهداف محققة، والحمد لله لم ندفع ثمن ذلك، ولم يتكرر سيناريو مباراة الترجي التونسي”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد متحدثا عن نقص الفعالية الهجومية: “لا زلنا نعاني من هذا المشكل، لم ندعم هذا الخط في الميركاتو، ولكن لدينا لاعبين في المستوى، على غرار بلخير وامبا وإيوالا، وسنعمل على هذا الجانب لنكون أفضل في المباريات المقبلة”.

وتابع الكوكي: ” سنتحسن أكثر مع مرور المباريات، والمواجهة المقبلة أمام الزمالك لن تكون سهلة، وينبغي أن نحضّر لها جيدا من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، ثم نرى كيف ستكون الوضعية في ترتيب المجموعة، وسبق أن صرحت بأن التأهل في مجموعتنا قد يحسم في الجولة الأخيرة”.

واستعاد فريق شباب بلوزداد مركز الوصافة في المجموعة الرابعةن برصيد 6 نقاط عقب فوزه على المريخ السوداني بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة.

وتجمد رصيد الترجي التونسي عند النقطة التاسعة، عقب الهزيمة أمام الزمالك المصري بثلاثية مقابل هدف واحد، ليحتل بذلك الزمالك المركز الثالث، بـ4 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد المريخ السوداني في المركز الرابع.