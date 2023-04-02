هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن المرحلة المقبلة من رابطة أبطال إفريقيا

أكد مدرب شباب بلوزداد، أن حظوظ فريقه متساوية مع جميع الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وأضاف الكوكي بعد التعادل مع الترجي التونسي، والتأهل في المركز الثاني: “هدفنا يبقى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية.. حظوظنا كبيرة ومتساوية مع جميع الفرق، لكن يجب أن نسير بهذه المرحلة تدريجيا، حتى نقود الفريق لكتابة التاريخ”.

وعبّر نبيل الكوكي عن رضاه بالتعادل السلبي الذي حققه فريقه أمام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له كان التأهل إلى ربع النهائي.

وأضاف الكوكي: “بالنسبة لنا كنا نعلم أن المقابلة ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها أمام الترجي الذي يجيد على ملعبه وأمام جماهيره”.

وختم: “أشكر الأنصار كثيرا على تنقلهم معنا بقوة إلى تونس، وهذا ليس أمرا غريبا “.