هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الهزيمة أمام “الاتحاد”

قال مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، إن تلقي فريقه هدفا مع بداية اللقاء، صعب من المهمة، لأن المنافس بعدها قام بغلق جميع المنافذ.

وأكد باكيتا بعد المباراة التي حسمها اتحاد العاصمة لصالح بهدف دون رد: “مباراة الداربي دائما ما تكون صعبة عندما تستقبل هدف في بداية اللقاء، لأن الخصم يقوم بغلق جميع منافذ اللعب”.

وأضاف مدرب “الشباب”: سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا نحتاج إلى صناعة فرص أكثر و بفاعلية أكبر.. بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم اليوم وهذه هي كرة القدم”.

وتابع باكيتا: “هناك عدة مباريات في البطولة، الأمر لم يحسم بعد ولا تزال حظوظنا قائمة،اللاعبون يمتلكون الخبرة اللازمة و يمكننا العودة إلى سكة الانتصارات في المواجهات المقبلة”.

ويحتل مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 43 نقطة، وارتقى فريق شباب قسنطينة إلى المركز الثاني برصيد 34نقطة، ويحتل وفاق سطيف المركز الثالث بـ33 نقطة، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الرابع رفقة نادي بارادو بـ31 نقطة، ومع ثلاث مباريات متأخرة للشباب.