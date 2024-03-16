-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الهزيمة أمام “الاتحاد”

عمر سلامي
  • 322
  • 0
هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن الهزيمة أمام “الاتحاد”
ح.م
ماركوس باكيتا

قال مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، إن تلقي فريقه هدفا مع بداية اللقاء، صعب من المهمة، لأن المنافس بعدها قام بغلق جميع المنافذ.

وأكد باكيتا بعد المباراة التي حسمها اتحاد العاصمة لصالح بهدف دون رد: “مباراة الداربي دائما ما تكون صعبة عندما تستقبل هدف في بداية اللقاء، لأن الخصم يقوم بغلق جميع منافذ اللعب”.

وأضاف مدرب “الشباب”: سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا نحتاج إلى صناعة فرص أكثر و بفاعلية أكبر.. بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم اليوم وهذه هي كرة القدم”.

وتابع باكيتا: “هناك عدة مباريات في البطولة، الأمر لم يحسم بعد ولا تزال حظوظنا قائمة،اللاعبون يمتلكون الخبرة اللازمة و يمكننا العودة إلى سكة الانتصارات في المواجهات المقبلة”.

ويحتل مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 43 نقطة، وارتقى فريق شباب قسنطينة إلى المركز الثاني برصيد 34نقطة، ويحتل وفاق سطيف المركز الثالث بـ33 نقطة، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الرابع رفقة نادي بارادو بـ31 نقطة، ومع ثلاث مباريات متأخرة للشباب.

مقالات ذات صلة
“سعيدة بالتتويج وأريد لقبا آخر للتواجد في أولمبياد باريس”

“سعيدة بالتتويج وأريد لقبا آخر للتواجد في أولمبياد باريس”

بن سبعيني يعبر إلى رُبع نهائي رابطة الأبطال

بن سبعيني يعبر إلى رُبع نهائي رابطة الأبطال

حدث تاريخي بِالجزائر لِمُنتخب أندورا

حدث تاريخي بِالجزائر لِمُنتخب أندورا

بِالفيديو: وصية اللاعب الفلسطيني “بركات” قبل استشهاده

بِالفيديو: وصية اللاعب الفلسطيني “بركات” قبل استشهاده

بن سبعيني لأول مرة في ربع نهائي رابطة الأبطال.. ولكن

بن سبعيني لأول مرة في ربع نهائي رابطة الأبطال.. ولكن

مدرب جنوب أفريقيا يبعد “بيرسي” عن دورة الجزائر

مدرب جنوب أفريقيا يبعد “بيرسي” عن دورة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد