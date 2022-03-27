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رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن لقب البطولة الوطنية

علي بهلولي
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هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن لقب البطولة الوطنية
الأرشيف
ماركوس باكيتا

رفض التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد مساء الأحد، الاحتفال المبكّر بِاحتفاظ فريقه بِلقب البطولة الوطنية.

وعمّق الرّائد شباب بلوزداد مساء الأحد الفارق بينه وبين أقرب مطارد إلى 8 نقاط، قبل 11 جولة عن إسدال البطولة الوطنية. مع استفادة فريق الأحمر والأبيض من مباراة متأخّرة تُجرى لاحقا.

وقال المدرب ماركوس باكيتا إن ستار البطولة الوطنية مازال لم يُسدل بعد، وعلى لاعبيه عدم السقوط في فخّ الغرور والتراخي.

وأضاف في تصريحات إعلامية له بعد نهاية المباراة الجوارية أمام النصرية، أن لاعبيه مطالبون أيضا بِالمواصلة على النّسق الإيجابي ذاته. أمّا هو فسينشغل بِرسم التكتيك المناسب للمواجهات المقبلة.

وتابع التقني البرازيلي يقول، إنه مع ذلك سعيد بِإحراز الشباب سبعة انتصارات متتالية، وسيُلقي الآن نظرة على منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حيث يُخطّط للذهاب بعيدا في هذه المنافسة القارّية.

ويتبارى شباب بلوزداد مع المضيف نادي الترجي التونسي في الثاني من أفريل المقبل، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. عِلما أن الفريقَين تأهّلا في تاريخ سابق للدور ربع النهائي.

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