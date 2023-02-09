هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة الزمالك

نشط مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، واللاعب مختار بلخيثر، بالقاهرة، الندوة الصحفية التي تسبق لقاء الزمالك لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأكد الكوكي، أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة، وقال في هذا السياق: ” المباراة ستكون صعبة أمام فريق له تقاليد في هذه المنافسة”.

وأضاف: ” نعرف المنافس جيدا، لكن ما يهمنا هو تحضيرنا للمباراة من كل الجوانب، والحضور بشكل جيد خلال المباراة”.

واعتبر مدرب شباب بلوزداد أن كل المباريات ستكون صعبة في دور المجموعات، مضيفا أن الحظوظ متساوية، ولا يمكنه ترشيح فرق على حساب أخرى لتجاوز هذا الدور، باستثناء الفرق القوية التي لديها تقاليد في هذه المنافسة”.

ومن جهته قال بلخيثر متحدثا عن المباراة: ” الإخفاق في نهائي الشان، أصبح من الماضي، والآن أركز مع فريقي على هذه المباراة، ووضعية المنافس لا تهمنا، بقدر ما يهمنا تحضيرنا الجيد من كل النواحي، والتواجد في أحسن أحوالنا خلال المواجهة”.

ويواجه فريق شباب بلوزداد، الجمعة، بداية من الساعة الخامسة مساء، مضيفه نادي الزمالك المصري، بملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.