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رياضة

هذا ما قاله مدرب بلوزداد قبل التنقل لمواجهة الأهلي المصري

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب بلوزداد قبل التنقل لمواجهة الأهلي المصري
أرشيف
المدرب باكيتا يتحدث مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات

قال مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، إن التشكيلة على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي المصري.

وأضاف المدرب باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد قبل التنقل إلى مصر: ” الجميع متعب بعد أن خضنا سفرية صعبة للغاية نحو غانا، لكن اللاعبون واعون ويجب أن نجهزهم جيدا”.

وتابع: “اللاعبون يملكون الحافز و تدربوا بشكل جيد وتركيزهم منصب على اللقاء، صحيح يوجد بعض الغيابات لكن الجميع على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي المصري “.

وختم مدرب “الشباب”: “سنلعب خارج القواعد ولا يوجد فريق ضمن التأهل بعد، كل الاحتمالات واردة، ونأمل في التأهل للدور المقبل”.

وتنقل فريق شباب بلوزداد صبيحة الثلاثاء، إلى مصر تحسبا لمواجهة الأهلي المصري، الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

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