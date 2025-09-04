-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

عمر سلامي
  • 1409
  • 0
هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”
أرشيف
مدرب بوتسوانا مورينا راموريبولي

قال مدرب منتخب بوتسوانا، مورينا راموريبولي، إن مواجهة “الخضر” ستكون صعبة، وفي نفس الوقت أبدى تفاؤله بقدرة لاعبيه على رفع التحدي في ملعب تيزي وزو.
وفي تصريحات له على هامش الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بوتسوانا، قال: “تنتظرنا مواجهة قوية أمام منتخب يلعب بطريقة جيدة، أعتقد أننا حضرنا كما يجب لهذه المباراة”.

وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد البوتسواني لكرة القدم: “المنتخب الجزائري يسيطر على اللعب وذلك ما وقفنا عليه خلال مبارياته في التصفيات، لقد حللنا طريقة لعبه كما يجب، الجميع يشعر بالمسؤولية، وسنبذل كل مجهوداتنا وسنقاتل من أجل الخروج من هنا بنتيجة إيجابية”.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب بوتسوانا أمسية الخميس، بداية من الساعة الثامنة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
لاعب دولي يعود إلى البطولة بعد غياب دام 7 سنوات

لاعب دولي يعود إلى البطولة بعد غياب دام 7 سنوات

حجام يغيب عن مواجهة بوتسوانا

حجام يغيب عن مواجهة بوتسوانا

بِالفيديو: هذا ما قاله هدّاف البطولة الفرنسية وجديد “الخضر”

بِالفيديو: هذا ما قاله هدّاف البطولة الفرنسية وجديد “الخضر”

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

بالفيديو.. بوعناني يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد

بالفيديو.. بوعناني يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد