هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

قال مدرب منتخب بوتسوانا، مورينا راموريبولي، إن مواجهة “الخضر” ستكون صعبة، وفي نفس الوقت أبدى تفاؤله بقدرة لاعبيه على رفع التحدي في ملعب تيزي وزو.

وفي تصريحات له على هامش الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بوتسوانا، قال: “تنتظرنا مواجهة قوية أمام منتخب يلعب بطريقة جيدة، أعتقد أننا حضرنا كما يجب لهذه المباراة”.

وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد البوتسواني لكرة القدم: “المنتخب الجزائري يسيطر على اللعب وذلك ما وقفنا عليه خلال مبارياته في التصفيات، لقد حللنا طريقة لعبه كما يجب، الجميع يشعر بالمسؤولية، وسنبذل كل مجهوداتنا وسنقاتل من أجل الخروج من هنا بنتيجة إيجابية”.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب بوتسوانا أمسية الخميس، بداية من الساعة الثامنة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.