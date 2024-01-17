هذا ما قاله مدرب بوركينا فاسو بعد الفوز على موريتانيا

قال مدرب منتخب بوركينافاسو، هوبيرت فيلود ، إنه كان ينتظر تلك الصعوبة خلال مباراة موريتانيا، في الجولة الأولى من “الكان”.

وأضاف فيلود في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “كنا نتوقع مثل هذه المباراة الصعبة من منتخب موريتانيا، لذلك لم تفاجئ لأن مباريات كأس أمم أفريقيا الأولى متوازنة للغاية”.

وتابع فيلود: “كان الشوط الأول متوازنا بعض الشيء، ولم نصنع فرصا كافية، واستغل منافسنا ذلك، وفي الشوط الثاني انهارت موريتانيا بدنيا، وكنا أكثر خطورة منهم، وكان لدينا أيضا تأثير أكبر مع التغييرات التي أجريناها”.

من جهة أخرى، عبّر فيلود في حوار لموقع “الكاف” عن ثقته الكبيرة في قدرات فريقه على منافسة المنتخبات الكبيرة في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وقال فيلود في هذا السياق: “منتخب بوركينا فاسو لا يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين مثل باقي منتخبات القارة، ولكن أعتقد أنه بإمكاننا الفوز بلقب كأس الأمم”.

وتابع فيلود: “نلعب في مجموعة صعبة وندرك أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن نتائج المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب في الجولة الأولى مثيرة للقلق”.

كما أكد مدرب بوركينافاسو أن مرحلة المجموعات، وأضاف: “لكن إذا نجحنا في التأهل للدور الثاني ستكون الكفة متساوية بين جميع المنتخبات وبالنسبة لي أجيد التعامل مع الأدوار الإقصائية”.

واستهل منتخب بوركينا فاسو مشواره بفوز صعب أمام موريتانيا بهدف لصفر، ليتصدر المجموعة الرابعة بعد الجولة الأولى مستفيدا من تعادل الجزائر مع أنغولا بهدف لمثله.

وسجل برتراند تراوري هدف الفوز لمنتخب بوركينا فاسو في اللحظات الأخيرة من اللقاء من ضربة جزاء.

ويلتقي منتخبا بوركينافاسو والجزائر، السبت المقبل، على الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.