هذا ما قاله مدرب تشيلسي عن مواجهة ريال مدريد

قال فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي أن ريال مدريد هو المرشح للفوز، عندما يواجه فريقه سهرة الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب سانتياغو برنابيو.

وأضاف لامبارد: ” أتفهم لماذا أقول ذلك، حيث أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهنا هذا الموسم”.

وأبدى المدير الفني لتشيلسي رغبته في نسيان “الريمونتادا” التي وقع فريقه ضحيتها في مواجهة ريال مدريد الموسم الماضي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال لامبارد: “لقد شاهدت مباريات عديدة لريال مدريد، وعلى اللاعبين إدراك أنهم سيواجهون فريقا استثنائيا، في ملعب استثنائي، حيث كل شيء وارد الحدوث”.

وتابع: “نحن بصدد تحد ممتع، ولست قلقا من الضغوط. عليك أن تسيطر على الضغوط إذا كنت لاعبا كبيرا، وتلعب لناد كبير”.

ويستقبل ريال مدريد، نادي تشيلسي، الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.