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رياضة

هذا ما قاله مدرب تونس عن المواجهة الودية أمام الجزائر

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب تونس عن المواجهة الودية أمام الجزائر
ح.م
جلال القادري

قال مدرب المنتخب التونسي جلال القادري، أنه يتوقع مباراة متكافئة بين منتخبين من أفضل المنتخبات الإفريقية في السنوات الأخيرة.
وأضاف القادري خلال ندوة صحافية، قبل ودية الجزائر وتونس، أنه يتمنى مواجهة بين تونس والجزائر في نهائي كأس إفريقيا.

وتابع مدرب تونس: “منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات الإفريقية، بطل إفريقيا في 2019 ، يتميز بالاستقرار وأهدافه واضحة، وما قدمه المنتخب الجزائري في الكان الأخيرة لا ينقص من قيمته، ويبقى منتخب يحظى بالاحترام”.

وعن برمجة اللقاء الودي أمام الجزائر قال مدرب تونس: “كانت لدينا عدة اتصالات من منتخبات من أجل لعب المباريات الودية، ورأينا بعد الاتصال بين الاتحاديتين أن المواجهة تصب في مصلحة المنتخبين التونسي والجزائري”.

وختم القادري: “هي مواجهة ودية بطابع رسمي، كما أنها مواجهة بين التشكيلتين على أرضية الميدان، أكثر مما هي مواجهة بين القادري وجمال بلماضي”.

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