هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على المغرب
قال مدرب جنوب إفريقيا، هوغو بروس، إنه نجح في دراسة المنتخب المغربي، واللاعبون طبقوا التعليمات بطريقة جيدة.
وأضاف بروس في تصريحات له بعد المباراة: “لقد فزنا على المنتخب المغربي، إنه أمر خاص، كان لدينا التحليل الصحيح للمنافس، وتكتيكاتنا كانت صحيحة”.
وتابع بروس:” في المرحلة الأولى، كان كلا المنتخبين خائفين، ولكن بعد ذلك سجلنا وكنا محظوظين أيضا”.
وأكد المدرب البلجيكي أن لاعبيه طبقوا تعليماته جيدا، وقال في هذا السياق: “لقد فعل اللاعبون ما طلبناه منهم، لقد قاتلوا وكانوا منضبطين.. كان من المهم استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمام منافس قوي”.
وختم بروس: ” أنا فخور باللاعبين، لعبنا أمام منافس أوقوى منا وكان علينا إيجاد الحلول اللازمة لمواجهته، وإذا كنت تعرف كيف تغيّر التكتيك، يمكنك أن تكون أقوى”.
⚽️ Hugo Broos, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, était un entraîneur fier après la victoire contre le Maroc. ⬇️ https://t.co/sk9guhsVIn
— Onze Mondial (@OnzeMondial) January 30, 2024