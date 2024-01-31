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رياضة

هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على المغرب

عمر سلامي
  • 2018
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هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على المغرب
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هوغو بروس

قال مدرب جنوب إفريقيا، هوغو بروس، إنه نجح في دراسة المنتخب المغربي، واللاعبون طبقوا التعليمات بطريقة جيدة.

وأضاف بروس في تصريحات له بعد المباراة: “لقد فزنا على المنتخب المغربي، إنه أمر خاص، كان لدينا التحليل الصحيح للمنافس، وتكتيكاتنا كانت صحيحة”.

وتابع بروس:” في المرحلة الأولى، كان كلا المنتخبين خائفين، ولكن بعد ذلك سجلنا وكنا محظوظين أيضا”.

وأكد المدرب البلجيكي أن لاعبيه طبقوا تعليماته جيدا، وقال في هذا السياق: “لقد فعل اللاعبون ما طلبناه منهم، لقد قاتلوا وكانوا منضبطين.. كان من المهم استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمام منافس قوي”.

وختم بروس: ” أنا فخور باللاعبين، لعبنا أمام منافس أوقوى منا وكان علينا إيجاد الحلول اللازمة لمواجهته، وإذا كنت تعرف كيف تغيّر التكتيك، يمكنك أن تكون أقوى”.

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