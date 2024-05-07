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رياضة

هذا ما قاله مدرب دورتموند قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب دورتموند قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان
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مدرب دورتموند ترزيتش

قال مدرب بوروسيا دورتموند، إدين ترزيتش، إن فريقه سيبذل مجهودات مضاعفة في مباراة الإياب، أمام باريس سان جيرمان، لتحقيق حلم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز دورتموند على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وقال تيرزيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المرتقبة سهرة الثلاثاء: “مشروع باريس سان جيرمان بني من أجل الفوز باللقب، لكننا لدينا حلم كبير نرغب في تحقيقه، ولو كانت المسألة تتعلق بالمرشحين المفضلين، لما كنا قد وصلنا هنا اليوم”.

وأضاف: “بنفس الأداء الذي قدمناه ذهابا لن نتمكن من الوصول إلى النهائي، علينا أن نبذل أقصى ما لدينا، ونقدم مستوى أفضل من الذي قدمناه على ملعبنا، إذا لزم الأمر، فسنجري مسافة 20 كيلومترا إضافية، لدينا هدف كبير، حلم كبير، أمامنا تاريخ يجب أن نكتبه”.

وتابع: “سنواجه منافسا مختلفا عن دور المجموعات، وكذلك عن مواجهة الذهاب، باريس سان جيرمان يتملك كل اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق”.

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