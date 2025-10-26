هذا ما قاله مدرب ريال مدريد عن مباراة “الكلاسيكو”

قال مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، إن فريقه يدخل مباراة “الكلاسيكو” وهو في حالة أفضل، بعد تصحيح الأخطاء المرتكبة خلال الهزيمة القاسية أمام أتليتيكو مدريد.

وأضاف ألونسو في مؤتمر صحافي السبت: “بلا شك، مرّت أسابيع عملنا خلالها على تصحيح الأمور، وأصبحنا نقوم بالأشياء بشكل أفضل، نصل إلى مباراة “الكلاسيكو” في لحظة جيدة، من حيث المعنويات، ومن الناحية الفنية، ومن حيث المستوى التنافسي”.

وتابع مدرب ريال مدريد: “هذه مباريات مهمة، ولا أحب أن أقيّم الأمور فقط بناءً على النتيجة، بل على العملية بأكملها.. في هذه العملية التي شملت 12 مباراة، كان هناك تطور، لا يزال هناك مجال للتحسن.. في الوقت الحالي نحن نركز فقط على الكلاسيكو”.

وأكد ألونسو أن جميع اللاعبين تقريباً سيكونون متاحين للمباراة، مع توقع جاهزية الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، داني كارفاخال، ودين هاوسن بعد تعافيهم من الإصابات.

ويواجه متصدر “الليغا” ريال مدريد، الوصيف برشلونة، الأحد، بداية من الرابعة وربع عصرا بتوقيت الجزائر، بملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي برشلونة.

ويتواجد نادي قياريال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نادي إسبانيول المركز الرابع مؤقتا، برصيد 18 نقطة.