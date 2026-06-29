هذا ما قاله مدرب سويسرا عن مواجهة الجزائر (فيديو)

تحدث مدرب منتخب سويسرا، مراد ياكين، عن المواجهة المرتقة أمام الجزائر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 .

وقال مدرب سويسرا في تصريحات له: “تابعنا جميعًا مباراة الجزائر والنمسا في الفندق رفقة أعضاء الجهاز الفني، لقد كانت مباراة ممتعة، خاصة وأنها شهدت نهاية مثيرة.

وأضاف: ” نستعد الآن بشكل مكثف وبجدية كبيرة، لمباراتنا أمام الجزائر، وستكون هذه المواجهة أيضًا فرصة للقاء بيتكوفيتش مجددًا، الذي أعرفه من خلال مواجهاتنا السابقة في سويسرا”.

وتابع مورات ياكين: “الجزائر منتخب مثير للاهتمام، ويملك الكثير من الإمكانيات الفردية”.

مراد ياكين مدرب سويسرا قبل مواجهة الجزائر في دور الـ 32: “الجزائر منافس مثير للاهتمام ويمتلك مؤهلات فردية عالية”🇨🇭🇩🇿#كأس_العالم 🏆 pic.twitter.com/MzNp3JG0U6 — ADSportsTV (@ADSportsTV) June 28, 2026

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السويسري، فجر الجمعة المقبل، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في إطار الدور الـ32 من كأس العالم 2026 .

وتأهل منتخب سويسرا إلى الدور الـ32 بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.