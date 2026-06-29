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رياضة

هذا ما قاله مدرب سويسرا عن مواجهة الجزائر (فيديو)

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب سويسرا عن مواجهة الجزائر (فيديو)
أرشيف
المدرب ياكين

تحدث مدرب منتخب سويسرا، مراد ياكين، عن المواجهة المرتقة أمام الجزائر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 .

وقال مدرب سويسرا في تصريحات له: “تابعنا جميعًا مباراة الجزائر والنمسا في الفندق رفقة أعضاء الجهاز الفني، لقد كانت مباراة ممتعة، خاصة وأنها شهدت نهاية مثيرة.

وأضاف: ” نستعد الآن بشكل مكثف وبجدية كبيرة، لمباراتنا أمام الجزائر، وستكون هذه المواجهة أيضًا فرصة للقاء بيتكوفيتش مجددًا، الذي أعرفه من خلال مواجهاتنا السابقة في سويسرا”.

وتابع مورات ياكين: “الجزائر منتخب مثير للاهتمام، ويملك الكثير من الإمكانيات الفردية”.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السويسري، فجر الجمعة المقبل، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في إطار الدور الـ32 من كأس العالم 2026 .

وتأهل منتخب سويسرا إلى الدور الـ32 بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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