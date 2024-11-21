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رياضة

هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد بعد الفوز على المولودية بثلاثية

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد بعد الفوز على المولودية بثلاثية
ح.م
المدرب عبد القادر عمراني

قال مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، إن مباراة مولودية الجزائر كانت صعبة، خاصة وأن الفريق كان مطالبا بتحقيق الوثبة المعنوية، وتأكيد الفوز المحقق في مستغانم.

وتحدث المدرب عمراني بعد المباراة التي حسمها الشباب بثلاثة أهداف لهدف واحد، حيث شكر الأنصار على مساندتهم للتشكيلة طيلة فترة اللقاء.

وأكد عمراني أن فريقه لم يدخل جيدا في المباراة، حيث ضيّع الكثير من الكرات العرضية، وأن التعادل في الشوط الأول ساعد لاعبيه على البقاء في اللقاء، وفي الشوط الثاني كانت هناك مساحات وتمركزنا بطريقة أفضل في وسط الميدان، ما مكننا من تسجيل الهدف الثاني والثالث، هذا بالإضافة إلى تألق الحارس، الذي قام بدور كبير”.

وأضاف عمراني: ” أشكر اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، والأنصار الذين ساندونا في الظروف الصعبة التي نمر بها”.

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