هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد عن الحارس زغبة

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش بعد مباراة مستقبل الرويسات، عن الحارس مصطفى زغبة.

وقال مدرب “الشباب” في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الرويسات: ” قرّرت هذا الموسم الاعتماد على الحارس فريد شعال، لكن الحارس زغبة لم يتقبل الجلوس على دكة البدلاء، ولم يحترم قراري”.

وأضاف راموفيتش: “ما دمت مدربا للفريق فإن زغبة لن يلعب أي مباراة”.

ويغيب زغبة عن قائمة الفريق في المباريات، حيث يوجه المدرب راموفيتش الدعوة، للحارسين فريد شعال، ومختار.

من جهة أخرى، وحول التعادل بهدف لمثله أمام مستقبل الرويسات، في إطار الجولة السابعة، قال مدرب شباب بلوزداد: ” تنقلنا بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق يمر بأزمة نتائج.. لدينا لاعبين جدد ولم يتحقق الانسجام بينهم لحد الآن.. لسنا سعداء بالتعادل، اللاعبون يبذلون كل مجهوداتهم، وسنعمل على تحقيق الأفضل في المباريات المقبلة”.

وسجل شباب بلوزداد انطلاقة سيئة في هذا الموسم، حيث وبعد مرور 7 جولات، لم يحقق إلا فوزا واحدا، وأربعة تعادلات، وتكبد هزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر.

ويحتل شباب بلوزداد المركز العاشر مؤقتا برصيد 7 نقاط، في انتظار استكمال مباريات الجولة السابعة أمسية السبت.