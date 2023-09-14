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رياضة

هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل التنقل إلى سيراليون

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل التنقل إلى سيراليون
ح.م
المدرب سفان فندنبروك

أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، أن الفريق يهدف هذا الموسم إلى تجاوز الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، و تحقيق الثنائية على المستوى المحلي.

وقال مدرب الشباب في تصريحات له قبل التنقل إلى سيراليون لمواجهة نادي بو رينجرز في إطار الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا: “سنعمل على التأهل إلى دور المجموعات، وتجاوز الدور ربع النهائي بعدها، أما على الصعيد المحلي فمن أهدافنا التتويج باللقب الخامس على التوالي والتتويج بكأس الجزائر”.

وعن التحضيرات لمباراة بو رينجرز قال المدرب فندنبروك: ” شرعنا منذ أسابيع في التحضير للمباراة، المرحلة الأولى كانت في السعودية أين تعرفت خلالها على إمكانات اللاعبين، ثم عملنا بشكل جيد في الجزائر وتونس، رغم أن الفريق لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه”.

وأضاف مدرب الشباب: “سنضع الروتوشات الأخيرة في سيراليون تحسبا لمباراة الأحد، وسنحاول التأقلم مع الأجواء هناك”.

وأكد المدرب فندنبروك أنه لا توجد أسماء كبيرة في التشكيلة، مضيفا في هذا السياق: “ما يهمني هو ما يقدمه اللاعب في الحاضر والمستقبل، وكل لاعب مطالب بالتأكيد على أرضية الميدان”.

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