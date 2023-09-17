هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة بو رنجرز

أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، أن الفريق تنقل إلى سيراليون من أجل تقديم مباراة في المستوى والعودة إلى الجزائر بنتيجة إيجابية.

وقال مدرب “الشباب” في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا: “جئنا من أجل تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة ايجابية، رغم أن السفرية كانت متعبة”.

وأضاف: “الملعب جميل وأرضيته جيدة، وهذا شيء ايجابي، أعرف كل شيئ عن بورنجرز، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “هناك بعض المناصرين تنقلوا من أجل مساندة الفريق و تحملوا مشقة السفر، و لذا يجب علينا أن نقدم أداء جيدا من أجل إسعادهم”.

ويستهل شباب بلوزداد مشواره في رابطة أبطال إفريقيا لهذا الموسم بمواجهة مضيفه بو رنجرز، أمسية الأحد بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.