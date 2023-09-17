-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة بو رنجرز

عمر سلامي
  • 241
  • 0
هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة بو رنجرز
ح.م
المدرب سفان فندنبروك

أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، أن الفريق تنقل إلى سيراليون من أجل تقديم مباراة في المستوى والعودة إلى الجزائر بنتيجة إيجابية.

وقال مدرب “الشباب” في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا: “جئنا من أجل تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة ايجابية، رغم أن السفرية كانت متعبة”.

وأضاف: “الملعب جميل وأرضيته جيدة، وهذا شيء ايجابي، أعرف كل شيئ عن بورنجرز، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “هناك بعض المناصرين تنقلوا من أجل مساندة الفريق و تحملوا مشقة السفر، و لذا يجب علينا أن نقدم أداء جيدا من أجل إسعادهم”.

ويستهل شباب بلوزداد مشواره في رابطة أبطال إفريقيا لهذا الموسم بمواجهة مضيفه بو رنجرز، أمسية الأحد بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

مقالات ذات صلة
شركة أمريكية تستحوذ على نادي إيفرتون

شركة أمريكية تستحوذ على نادي إيفرتون

بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البرازيل

بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البرازيل

بِالفيديو والصّور: هدف وجائزة لِنجل بلومي في البرتغال

بِالفيديو والصّور: هدف وجائزة لِنجل بلومي في البرتغال

محيوس ولوصيف خارج سباق كأس سويسرا

محيوس ولوصيف خارج سباق كأس سويسرا

وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

بن شيخة زعيم النهائيات الحاسمة ويهدي الاتحاد النجمة الثانية

بن شيخة زعيم النهائيات الحاسمة ويهدي الاتحاد النجمة الثانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد