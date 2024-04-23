هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الكأس أمام اتحاد العاصمة

قال مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، إن مواجهة نصف نهائي كأس الجزائر، أمام “الاتحاد”، ستكون صعبة وستلعب على تفاصيل صغيرة.

وأضاف باكيتا، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” اللقاء بطابع داربي وصعب، والمنافسة تعتبر مهمة لكل فريق”.

وتابع: “التحضيرات جرت في ظروف أكثر من رائعة واللاعبين على أتم الاستعداد لمباراة اتحاد العاصمة، ولقاءات الكأس تحمل طابع خاص وتلعب على تفاصيل صغيرة”.

وعن اختيار الحكم بوكواسة لإدارة مباراة نصف النهائي أمام “سوسطارة”، قال باكيتا: ” اختيار الحكم كان غير صائب، خاصة وأنه حرمنا من عدة نقاط مهمة في البطولة”.

وتحدث المدرب باكيتا عن عودة مبولحي وإمكانية مشاركة ميريزيق في مباراة الاتحاد: “عودة مبولحي مهمة للفريق، إصابته معقدة نوعا ما ولن يكون جاهز للقاء ونتمنى عودته في أقرب الآجال، ومشاركة ميريزيق ضد الاتحاد مستبعدة”.

ووجه مدرب “الشباب” رسالة لأنصار الفريق من أجل تقديم الدعم اللازم للتشكيلة: ” أنصارنا أوفياء وهم من يدفعوننا لتقديم الأفضل وبدعمهم لنا سنحقق التأهل”.

كما تطرق المدرب البرازيلي عن حظوظ الفريق في المنافسة على لقب البطولة، وقال: ” تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات وتركيزنا منصب على كأس الجمهورية”.

ويلتقي فريقا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة سهرة الأربعاء بداية من الساعة التاسعة، بملعب نيلسون مانديلا في مباراة نصف نهائي كأس الجزائر.