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رياضة

هذا ما قاله مدرب شباب قسنطينة عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نصف النهائي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب شباب قسنطينة عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نصف النهائي
ح.م
خير الدين مضوي

قال مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، إن مواجهة نهضة بركان المغربي ستكون صعبة.

وحقق شباب قسنطينة تأهلا تاريخيا إلى نصف نهائي كأس “الكاف”، عقب فوزه على اتحاد العاصمة بضربات الترجيح 4 -3 ، وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وهي النتيجة المسجلة كذلك في لقاء الذهاب بقسنطينة.

وأكد خير الدين مضوي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: “المنافس من أفضل الأندية العربية والإفريقية، وسندرسه جيدا، والأمور ستصعب في نصف النهائي، ولدينا أفضلية لعب الذهاب هناك والإياب بقسنطينة”.

وأضاف مضوي: ” سنلعب المباراة كنهائي، لدينا عشرة أيام من أجل التحضير جيدا، لأن المنافس سيكون قويا”.

وتابع: “سنعمل على تفادي الأخطاء المرتكبة سابقا، ونحضر أنفسنا بطريقة مثالية لهذه المباراة”.

من جهة أخرى، أبدى مضوي تفاؤله بتقديم فريقه مردودا في المستوى خلال الدور المقبل، وقال: ” الفريق اكتسب ثقة كبيرة خاصة بعد الأداء المقدم في مبارتي اتحاد العاصمة، وشعرنا بأن عناصر الفريق تحررت وتلعب دون أي ضغط”.

وعبّر مضوي عن رضاه بالمردود المقدم في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة: “قدمنا مباراة في المستوى، خاصة في الشوط الأول، حيث ضيعنا العديد من الفرص السانحة للتهديف، وبدوره اتحاد العاصمة عاد في العشرين دقيقة الأخيرة وشكل صعوبات”.

وتوجه مدرب “الشباب”، بالشكر لجماهير الفريق التي ساندت التشكيلة منذ بداية المباراة إلى غاية نهايتها.

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